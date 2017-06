Rama uron Zaevin, thekson rëndësinë e zbatimit të Marrëveshjes së Ohrit

Publikuar | 18:50

Është zbardhur letra e urimit të kryeministrit shqiptar, Edi Rama për homologun e tij maqedonas, Zoran Zaev, ku i kujton rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit për përparimin dhe begatinë e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.

Letra e urimit, e cila mban datën 1 qershor, i është dorëzuar kryeministrit të ri të Maqedonisë nga ana e Ambasadorit të Shqipërisë në Shkup, Fatos Reka.

“Kam bindjen se ndaj me ju vlerësimin se shqiptarët e Maqedonisë janë bartës dhe kontribuues të drejtpërdrejtë të vlerave të bashkëjetesës dhe të perspektivës euroatlantike të vendit”, i shkruan Rama homologut maqedonas.

“Prandaj, unë besoj fort se jetësimi i programit ambicioz të qeverisë Tuaj, si dhe zbatimi në frymë e në germë i Marrëveshjes së Ohrit do të garantojë përparimin dhe begatinë e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, do t’i shërbejë në mënyrë të drejtpërdrejtë forcimit të gjithanshëm të kohezionit social dhe karakterit shumetnik e kulturor të vendit, në të mirë të avancimit të mëtejshëm të të drejtave, lirive dhe mundësive të barabarta për të gjithë, në përputhje me angazhimet dhe detyrimet ndërkombëtare”, shtoi Rama.

Kryeministri shqiptar i kujtoi homologut të ri maqedonas se “Shqipëria mbetet një vend mik dhe partner i palëkundur i Maqedonisë dhe do të vijojë të mbështesë dhe të kontribuojë si deri më tani në zhvillimin dhe forcimin e një Maqedonie demokratike, shumetnike, të integruar në BE dhe NATO.”/tvklan.al