“Rana e Hedhun” në Shëngjin me rrugë të re

Publikuar | 15:50

Udhëtimi drejt zonës turistike të Ranës së Hedhun në Shëngjin nuk do të jetë me problem për vizitorët dhe turistët. Segmenti prej 3.4 kilometra tashmë do përshkohet vetëm në pak minuta. Kalldrëmi është zëvendësuar me asfalt. Investimi është kryer nga biznesi i zonës që priti pa marrë përgjigje prej vitesh që kjo rrugë të bëhej.

Ndryshimi është ndjerë menjëherë nga ata që udhëtojnë drejt Ranës së Hedhun. Për ta, rruga ishte lehtësisht e kalueshme, pa pluhur dhe argëtuese.

Përmirësimi i lëvizjes drejt Ranës së Hedhun pritet të rrisë ndjeshëm numrin e vizitorëve në zonën e Ranës së Hedhun. Rruga ishte shqetësimi i vetëm, por prej pak ditësh edhe udhëtimi do të jetë pjesë e rëndësishme e peisazhit që do t’ju shoqërojë deri në destinacion./ABC News