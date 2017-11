Reagon Vuçiç: Ka njerëz që duan Serbinë të gjunjëzuar

Publikuar | 15:47

Anëtari i presidencës boshnjake, Bakir Izetbegoviç, ka trazuar Serbinë. Nga Sarajeva përmes Deutche Welles, ka nisur porosi se do të ishte mirë që Bosnja ta njoh pavarësinë e Kosovës dhe se kjo është dashur të ndodh deri më tani.

Sarajeva nuk ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe madje shpesh as dokumentet e udhëtimit. E ndodhur mes kërcënimeve nga serbët për referendum, ky ka qenë deklarimi i parë rreth pavarësisë. Por, kjo nuk e ka lënë të qetë Beogradin që do ta diskutoj këtë edhe në këshillin presidencial të Këshillit të Sigurisë serbe.

Alleksandar Vuçiç : “Ka njerëz që Serbinë e duan të gjunjëzuar. Kjo është një deklaratë që ndryshon shumë gjëra dhe ne do tua japim përgjigjen tonë. Kjo do të ketë pasoja të thella dhe po të thoja unë dicka të tillë do të përfundoja në gjyqin e Hagës”.

Millorad Dodik, president i serbëve të Bosnjës, e ka quajtur Izetbegoviç armikun numër një të serbëve. Serbia ndërkohë nuk e ka pritur mirë asnjë njohje nga rajoni dhe tensione rreth Kosovës ka patur edhe me Maqedoninë, por edhe me Malin e Zi kur u dëbua ambasadorja e Podgoricës.

Tv Klan