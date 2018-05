Publikuar | 13:42

Dita e diel ishte vijimi i festës për trofeun e Champions League së 13 për Real, që nga Kievi vijoi në Madrid.

Ky është viti i tretë radhazi dhe me të njëjtin trajner, Zinedine Zidane. Lojtarët parakaluan me autobusin e hapur duke treguar kupën që morën në finalen e fituar me rezultatin 3 – 1 me Liverpool.

Nuk mund të mungonte edhe ndalesa në Plaza de Cibeles, vendi i zakonshëm ku ekipi mblidhet me tifozët pas çdo suksesi.

Festimet përfunduan në mbrëmje në stadiumin “Santiago Bernabeu”.

Tv Klan