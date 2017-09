Real Madrid fiton me vështirësi me Alaves

Publikuar | 20:37

Real Madrid fitoi me vështirësi 2 – 1 sfidën me Alaves, ekipi që nga java e ardhshme do të ketë trajner Gianni De Biasi. Një sfidë e bukur me raste në të dy portat natyrisht më të shumta për madrilenët.

Suksesi i Real u vendos nga golat e Ceballos, ndërsa Critiano Ronaldo goditi shtyllat. Për Alaves që mbetet ende pa pikë gëzoi tifozët me golin e parë në këtë kampionat. Atletico Madrid arriti një tjetër fitore në stadiumin e ri. Carrasco e Griezmann shënuan golat e triumfit 2 – 0 me një skuadër rivale si Sevilla. Në mbrëmje do të jetë radha e Barcelona që luan në fushën e Girona.

Tv Klan