Real Madrid fiton në Kupën e Mbretit

Publikuar | 13:40

Real Madrid e nisi vitin me fitore.

Ekipi i Zinedine Zidane mundi 3 – 0 Sevilla në Kupën e Mbretit duke parë më pranë fazën çerekfinale. Pa Ronaldo, Bale dhe Benzema në fushë ishte mbrëmja e James Rodriguez.

Sulmuesi kolumbian shënoi 2 gola, njëri prej tyre me 11-metërsh. Rodriguez është përfolur shumë kohët e fundit se mund të largohej nga Real Madrid, por diçka e tillë ka pak gjasa të ndodhë.

Shënues në takim e luajtur në “Santiago Bernabeu” ishte edhe Varane.

Madrilenët e fituan për herë të fundit Kupën e Mbretit në vitin 2014. Me këtë sukses, Real Madrid i çon në 38 sfidat pa humbje në të gjithë aktivitetet. Ndeshja e kthimit, ku do të vendoset edhe ekipi i kualifikuar do të luhet të enjten e ardhshme në stadiumin “Sanchez Pizjuan”.

Tv Klan