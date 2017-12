Real Madrid shkon në finalen e botërorit të klubeve

Publikuar | 23:35

Real Madrid do të luajë finalen e botërorit të klubeve me Gremio.

Ekipi kampion i Europës siguroi kualifikimin pas fitores 2 – 1 me Al Jazera të mërkurën në Abu Dabi, por nuk ishte një ndeshje e lehtë. Skuadra arabe shënoi e para me Romarinho, por më i spikaturi ishte Ali Khaisef me pritjet e tij.

Pas zëvendësimit të portierit të Al Jazera për shkak dëmtimi futbollistët e Real Madrid e patën më të lehtë duke shënuar golat e fitores me Ronaldo dhe Bale i future në fushë gjatë pjesës së dytë. Në këtë takim pati edhe vendime që erdhën me ndihëm e teknologjisë. Gjyqtari anuloi nga një gol për secilin ekip falë VAR. Finalja e botërorit të klubeve do të luhet të shtunën po në Abu Dabi.

