Referendumi në Katalonjë/ Çfarë ndodhi, çfarë pritet të ndodhë dhe si do të reagojë Europa

Çfarë ndodhi? Ashtu siç u premtua, qeveria e rajonit të Katalonjës organizoi një referendum për t’u ndarë nga Spanja. Duke bërë këtë veprim ata sfiduan Gjykatën Kushtetuese të Spanjës dhe qeverinë e Madridit. Qeveria spanjolle e pati bërë mjaft të qartë se nuk do të toleronte një nxitje të tillë kundër unitetit dhe kushtetutës së Spanjës. Më shumë se 800 persona mbetën të plagosur pas mësymjes së policisë në vendet e votimit, duke konfiskuar kutitë e votimit dhe largimit zvarrë të votuesve prej aty.

Sipas qeverisë së Katalonjës rezultatet treguan që 90% e votuesve kishin vendosur në favor të pavarësisë. Ata kaluan muajin e kaluar legjislacionin që e lejon të krijojë një shtet të pavarur dhe mendon se ky votim është i ligjshëm. Nga ana tjetër, qeveria spanjolle thotë që ky votim është i paligjshëm duke argumentuar se gjykata kushtetuese e ka pezulluar referendumin në shtator.

Çfarë pritet të ndodhë?

Qeveria e Katalonjës ka deklaruar se do të mbajë një deklaratë pavarësie brenda 48 orësh nëse arrin ta fitojë atë. Duke pasur parasysh 90% të votave pro pavarësisë, pritet që deklarata të mbahet këtë javë.

Madridi nuk ka pranuar rezultatin e referendumit, madje gjykata e ka shpallur të paligjshëm atë dhe në këtë mënyrë nuk ka ndërmend të pranojë ndonjë deklaratë pavarësie prej Katalonjës. Kryeministri Spanjës tha se do ishte i detyruar të përdorte nenin 155 të kushtetutës spanjolle. Ky nen nuk është përdorur asnjëherë por i lejon qeverisë spanjolle të ndërhyjë dhe të marrë nën kontroll rajonet autonome nëse ato “ nuk përmbushin detyrimet që kanë ndaj kushtetutës dhe ligjeve të tjera në dëm të interesit të përgjithshëm të Spanjës”.

Nuk ka shumë mundësi që të dyja qeveritë të negociojnë. Qeveria spanjolle në mënyrë të vazhdueshme ka refuzuar të angazhohet në negociata me Katalonjën për referendum.

Por si do të reagojë Europa?

BE-ja ka deklaruar se nuk do të ndërhyjë në këtë çështje të cilën e shikon si problem të brendshëm për Spanjën. Presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker ka thënë se Brukseli do të pajtohet vetëm me vendimet e qeverisë spanjolle dhe gjykatës kushtetuese të saj. Komisioni ka deklaruar edhe më parë se do të njohë votimet në favor të pavarësisë së Katalonjës vetëm nëse referendumi do të ishte në përputhje me kushtetutën spanjolle dhe do të njihej si e ligjshme./tvklan.al