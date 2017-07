Relacioni shkoi, por teknikët bllokuan importin e energjisë

Publikuar | 15:40

Ministrat teknike të Partisë Demokratike në qeverinë Rama, e justifikuan bllokimin e miratimit të një vendimi për të lejuar KESH që të blejë energji, duke thënë se kërkesa nuk kishte relacion shoqërues. Po sipas ministrave teknike, që reaguan nëpërmjet zëvendësKryeministres Ledina Mandija, kërkesa nuk kishte marre miratimin e Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Drejtësisë.

Por disa dokumente zyrtare të siguruara nga Tv Klan provojnë të kundërtën.

Relacioni prej 5 faqësh është dorëzuar në mbledhjen e qeverisë bashkë me kërkesën e KESH për të përdorur fondin 22.4 milionë eurosh për të blerë energji në këto kohë thatësire.

Ai mban firmat e zëvendësministrit të Energjisë, Ilir Bejtja.

Koorporata sqaron në këtë relacion situatën e vështirë hidrike dhe pasi tregon anën teknike ku ndodhet kaskada, lutet që të lejohet të importojë, duke nënvizuar se vendi do të përballet me një krizë energjetike.

Bashkë me relacionin, në mbledhjen e qeverisë janë paraqitur edhe dy dokumente të tjerë, të siguruar nga Tv Klan: Përgjigjia e Ministrisë së Financave dhe asaj të Drejtësisë, ku bihet dakord me kërkesën e KESH për të përdorur një pjesë nga fondi i dhënë nga Banka Botërore për rimëkëmbjen e sektorit energjetik që të kryhen importe.

Por pavarësisht dokumentacionit dhe paralajmërimit se vendi mund të ngelej në terr, ministrat teknikë të Partisë Demokratike, votuan kundër.

Disa dokumente të tjerë tregojnë se edhe ish –drejtori teknik i OSHEE, Haki Mustafa, nuk importoi energji edhe pse ishte në dijeni se situata do të përkeqësohej.

Kompania e shpërndarjes parashikon te kryejë një tjetër sasi importi me vlerë afro 6 milionë Euro, jashtë asaj që ishte parashikuar gjatë muajit korrik, për të cilën u shpenzuan 17 milionë Euro.

Bllokada e ministrave teknikë, që nuk largohen nga qeveria edhe pse misioni i tyre për të kontrolluar zgjedhjet dhe Partia Demokratike është në opozitë, do t’i kushtojë disa milionë Euro më shumë buxhetit të shtetit. Kjo pasi energjia që do të importohet në këtë periudhë për të kompensuar rënien e prodhimit vendas si pasojë e thatësirës, do të blihet më shtrenjtë.

TV KLAN