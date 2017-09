Revolucion në pasarela, jo më modele anoreksike

Publikuar | 13:43

Të mbijetosh në pasarelë është një sakrificë e madhe. Mbajtja e turpit në formë kushton dhe shumë modeleve u ka kushtuar jo pak dieta e fortë, duke u shkatërruar edhe shëndetin. Por tani do të marrë fund stërmundimi i modeleve.

Disa prej gjigantëve të modës kanë arritur një marrëveshje. Do të ndalohen të gjitha modelet nën masën e trupit 36, dhe me moshën 16 vjeçe. Në prag të sezonit të modës të grave, grupet më të mëdha luksoze globale janë bashkuar për të ndryshuar rregullat e modelimit. Trupi perfekt tani do të jetë masa 38 për gra dhe 48 për burrat.

Ky do të jetë “modeli i mirëqenies” sipas kolosëve të modës, ata thonë se do të miratohen nga të gjitha markat e tyre. Gjithmonë modelet do të kenë një psikolog afër dhe do të ofrohet ndihma e një terapisti gjatë orëve të punës. Për të rritur dinjitetin e femes, është vendosur që prioritet të ketë edhe shkollimi I modeleve./KLAN PLUS