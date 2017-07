Reziston Obamacare, republikanët nuk plotësojnë votat

Publikuar | 17:22

Pas rrëzimeve nga gjykatat amerikane të urdhërit të ndalimit të emigrantëve dhe pengesave që po has muri me Meksikën, Donald Trump sheh të bjerë një tjetër kal i betejës së tij elektorale, reformën në shëndetësi. Senati Amerikan dështoi të votojë anulimin e sistemit të vjetër shëndetësor, i njohur gjerësisht si “Obamacare”. Republikanët që kanë një shumicë të brishtë në Senatin me 100 anëtarë, nuk arritën të plotësojnë kuorumin prej 50 senatorësh që të anulojnë ligjin e ish-presidentit Obama. 4 republikanë kundërshtojnë ndryshimin e sistemit shëndetësor, pasi gjykojnë se do të sillte një efekt negativ te shtresat e ulëta. Obamacare u siguron mbulimin me trajtim shëndetësor mbi 20 milionë amerikanëve. Donald Trump bëri thirrje për rrëzim të ligjit të dështuar, siç e quajti ai, të paraardhësit të tij, për t’ia nisur nga e para.

Një sondazh i kryer nga Uashington Post dhe ABC News vlerësoi se shumica e qytetarëve preferonin sistemin aktual, pot Trump e cilësoi sondazhin si më të pasaktin që nga koha e sondazheve të fushatës.

Anulimi i Obamacare do të ulte defiçitin me 336 miliardë dollarë deri në vitin 2026, por pasojat që do të sillte në shoqëri janë konsideruar si drastike.

TV KLAN