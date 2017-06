Publikuar | 08:17

(04:49) – Kur janë numëruar 1652 nga 5362 Qendra Votimi në rang vendi, Partia Socialiste kryeson deri në këto momente me 51.22 për qind të votave.

Partia Demokratike renditet e dyta me 28.33 për qind, pasuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim me 15.54 % dhe PDIU me 3.88 për qind të votave.

Deri në këto momente, PS ka siguruar 75 mandate, PD 41, LSI 20 dhe PDIU 3, PSD 1.

Procesi i numërimit vijon. Për të parë rezultatet kohë reale (kliko këtu).

Në përditësim…/tvklan.al