‘Rikthehet’ Angelina  Jolie

Publikuar | 23:29

Angelina Jolie do të ‘falë’ zërin e saj për “The One and Only Ivan”, një libër që ka fituar medaljen “NewBery”.

Kompania “Disney” do të realizojë një filmtë vërtetë. Allison Shearmur do të krijojë dhe këtë herë këtë herë këtë prodhim.

Libri tregon për një gorillë, e cila jeton së bashku me një elefant të quajtur Stella dhe një qen të humbur Bob.

Gorilla Ivan ka humbur kujtesën dhe gjatë qëndrimit të tij me shokët fillon të kujtohet për jetën e mëparshme.

Të dy shokët e tij përpiqen të ndihmojnë Ivan për tu arratisur nga pronari i tyre abuzues. Joli do të jetë dhe zëri i ëmbël që do të na shoqërojë në këtë film të bukur.

Burimi: Klan Plus