Ristani: Hapja e garës për kryetarin, në shkelje të statutit

Publikuar | 16:00

Në të parin reagim për zhvillimet në Partinë Demokratike pas humbjes së thellë në zgjedhjet e së dielës, Sekretari i Përgjithshëm i saj, ArbenRistani, thotë se vendimi i kryetarit të ngrirë LulzimBasha për t’ua deleguar kompetencat dy nënkryetarëve, është në shkelje të hapur të statutit të partisë. Kjo kompetencë, thotë Ristani, i takon Këshillit Kombëtar.

Ristani thotë se edhe vendimi i dy nënkryetarëve për të thirrur zgjedhjet, caktimin e datës së zgjedhjeve dhe datës së paraqitjes së kandidaturave është vendimi pa mbështetur në statut.

Ky reagim i ashpër i Sekretarit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike vjen pas qëndrimit të fortë të 85 anëtarëve të kryesisë, ish-deputetëve, koordinatorëve apo drejtuesve të departamente vetë PD-së, të cilët e shohin si kusht dorëheqjen e Bashës për analizën e humbjes në zgjedhje dhe e quajnë anti-statutor vendimin e tij për të ngrirë funksionet, bashkë me hapjen e garës nga dy nënkryetarët Paloka e Spaho. Eksponentët e Partisë Demokratike, themelues e ish-drejtues të lartë të saj, kanë kërkuar largimin qoftë edhe me forcë të Bashës, si kusht për ringritjen e partisë dhe bashkimin e saj. Ndërsa lideri historik dhe themeluesi i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në reagimin e tij të parë deklaroi se rruga e ringritjes kalon përmes bashkimit dhe jo përçarjes e përjashtimit. TV KLAN

Statusi i Ristanit

Me qëllim sqarimin e opinionit publik dhe mbi të gjitha të anetarësisë së Partisë Demokratike dhe situatës së krijuar ë fundmi me procesin zgjedhor për Kryetar të Partisë Demokratike, ndjej detyrimin dhe pergjegjësinë si Sekretar i Përgjithshëm i Partisë Demokratike të bëj me dije se:

Delegimi i kompetencave organizative nga Kryetari tek nënkryetarët është jo statutor dhe pa përmbajtje, sepse kompetencat organizative i takojnë në bazë të statutit Sekretarit të Përgjithshëm.

Neni 43 thotë se në rast dorëheqje etj të Kryetarit, Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar i cili komandon Nënkryetarin që do të drejtojë Partinë. Pra kompetenca e komandimit i takon Keshillit Kombëtar i cili thirret nga Sekretari i Përgjithshëm.

Vendimi i dy nënkryetarëve për të thirrur zgjedhjet, caktimin e datës së zgjedhjeve dhe datës së paraqitjes së kandidaturave është vendim i pa mbështetur në statut.

Në bazë të nenit 40/2 të statutit te Partisë, shpallja e datës se zgjedhjeve dhe e datës së paraqitjes së kandidaturave është kompetencë e Kryesisë Partisë.

Për ta vendosur situatën në shtratin statutor, për të garantuar integritetin e zgjedhjeve në Parti dhe për të rifituar besimin e anëtarësisë, është e nevojshme rinisja e procesit mbi bazat e statutit të PDSH-së./tvklan.al