Romela Begaj, pozitive në testin e doping

Publikuar | 15:25

Romela Begaj që u shpall kampione bote në Anheim të shteteve të bashkuara ka rezultuar pozitive në testin e parë antidoping. Në një komunikim për TV Klan, trajneri i saj Gazmend Hakcani tha se nuk do të pranojnë rezultatin e testit të parë pasi sportistja shqiptare është e bindur se është e pastër dhe do të ankimojnë rezultatin e analizës duke kërkuar që testi të ribëhet. Në këtë vendim të sportistes ka dhënë mbështetjen edhe federata e peshëngritjes. Presidenti Elez Gjoza, beson fort se Romela është shpallur kampione pa ndihmën e substancave të ndaluara.

Në kampionatin botëror të zhvilluar në SHBA, Romela Begaj, mori dy medalje, ari dhe argjendi, në peshën 69 kg, duke u shpallur kampione bote në stilin e shkëputjes, ndërsa në dygarëssh u rendit e dyta.

Kjo është hera e dytë që Begaj kapet me doping. Në dhjetor të vitit 2014 u njoftua se ajo kishte rezultuar pozitive në testin antidoping pas botërorit të Kazakistanit, dhe u dënua me 2 vjet pezullim. Nëse edhe kësaj here do të rezultojë pozitive në testin B, Begaj rrezikon një dënim edhe më të ashpër.

