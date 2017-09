Rritet tensioni në prag të referendumit të Katalonjës

Publikuar | 20:28

Policia spanjolle bllokoi këtë të shtunë 1300 nga 2315 qendra përcaktuara të votimit për referendumin e së dielës, për pavarësinë e Katalonjës nga Spanja.

Qendra e votimit, kryesisht shkolla, u cilësuan si të paligjshme nga Gjykata Kushtetuese e Spanjës.

Protesta të shumta anti-referendum kanë shpërthyer në të gjithë Spanjën. Qytetarë të shumtë mbushën sheshet kryesore të vendit, duke brohoritur për një Spanjë të bashkuar.

Protesta kundër pavarësisë së Katalonjës pati edhe në Barcelonë, ku nuk munguan përplasjet fizike.

Tensioni vijon të rritet kur duhen edhe pak orë nga referendumi. 4 qytetarë mbetën të plagosur lehtë, pasi persona të paidentifikuar qëlluan me çifte në një qendër votimi. Qindra katalanas e kaluan natën jashtë, duke ngritur çadra për të mbrojtur shkollat dhe zyrat ku të dielën do të zhvillohen zgjedhjet.

Pavarësia e Katalonjës do të ishte një goditje e rëndë për ekonominë e Spanjës. Me 7.5 milionë banorë rajoni është ndër motorët kryesorë të fuqisë ekonomike spanjolle. Katalonja regjistron 20% të Prodhimit të Brendshëm Bruto, më shumë se 25% të eksporteve spanjolle dhe është atraksioni kryesor turistik në vend.

Kryeministri rajonal, Carles Pigdemont, bëri thirrje për qetësi, ndërsa u shpreh i zhgënjyer nga BE, që nuk ka reaguar për shkeljen e të drejtave civile ndaj qytetarëve katalanas. Madridi zyrtar e konsideron referendumin si jokushtetues dhe nuk do ta njohë atë, por drejtuesit lokalë kanë deklaruar se do të shpallin pavarësinë 48 pas përfundimit të votimit./Tv Klan