Rruga e Kombit, verifikim dëmtimeve

Udhëtimi me pagesë në rrugën e Kombit pritet të shtyhet përtej afateve të parashikuara në koncesionin e mirëmbajtjes.

Revista Monitor shkruan se, “një inventar që po kryhet për dorëzimin e objektit ka nxjerrë në pah se disa punime te kontraktuara nga qeveria shqiptare nuk kanë përfunduar, çka mund të rrisë më tej koston e koncesionit edhe me mbi 70 milion euro”. Autoriteti Rrugor Shqiptar, i cituar nga revista ekonomike ka bërë e ditur se është ngritur një grup pune me përfaqësi të Ministrisë së Transportit dhe Autoritetit Rrugor Shqiptar që po negocion kontratën me kompaninë koncesionare “Catalyst”.

ARRSH pohon se nga verifikimet në terren janë vërejtur disa dëmtime dhe investime të munguara. Mungojnë disa skarpata anës rrugëve dhe nga ana tjetër ka shumë dëmtime në hyrje daljet e autostradës të paautorizuara, të cilat i bëjnë të pamundur koncesionarit të fillojë me mirëmbajtjen.

Për më tepër, problemet e hasura pritet të rrisin me tej faturën e mirëmbajtjes, e cila sipas ekspertëve të ARSH-së shkon 70 milionë euro. Ministria e Transportit dhe kompania koncesionare u janë rikthyer negociatave dhe pritet që kompanisë koncesionare për mirëmbajtjen t’i akordohet fond shtesë.

