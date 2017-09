Saimir Kodra tregon receten me të cilën bëri gruan ta dashuronte

Publikuar | 16:12

Gazetari dhe prezantuesi Saimir Kodra zbuloi sot përmes emisionit “Kush vjen për drekë”, recetën me të cilën bëri gruan e tij të bjerë në dashuri me të.

Kodra tha se ka qenë pikërisht një pjatë spageti me borzilok dhe karkaleca të mbështjellë me pak proshutë krudo të skuqur e të shuar pak në açeto me gjalp, receta që ka gatuar për gruan teksa me humor shtoi: M’u thafshin duart që ja gatova atë ditë.

“Unë do të gatuaj një pjatë spageti me borzilok dhe ca karkaleca të mbështjellë me pak proshutë krudo të skuqur të shuar pak në açeto me gjalp. Kjo është një recetë e thjeshtë. Dhe kur keni dalë me një shoqen tuaj, merrni dy gjëra të vogla dhe dashurohet përnjëherë ajo. Gruaja që kam aktualisht prej kësaj është dashuruar me mua, që mu thafshin duart që ja gatova atë ditë”, tha Kodra. /tvklan.al