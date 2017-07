Selami: Basha të tërheqë ministrat teknikë

Publikuar | 15:50

Pasi Lulzim Basha pranoi dështimin e marrëveshjes së arritur mes tij dhe kryeministrit Rama, rivali i tij në garë Eduard Selami i kërkon të tërheqë ministrat teknikë. Qëndrimin tyre në kabinetin Rama, rivali i kryetarit të ngrirë, e sheh të pakuptimtë, teksa ripërsëriti përpara demokratëve të Tepelenës, Gjirokastrës dhe Këlcyrës se është kundër një koalicioni te mundshëm me Partinë Socialiste.

“Unë nuk e kuptoj pse duhet të rrinë ministrat tanë në qeveri?! Duke u distancuar që tani nga marrëveshja sepse marrëveshja ishte një nga shkaqet e humbjes. Zotit Basha, ia kam thënë dhe do ja them prapë, tërhiqi ministrat nga qeveria. Prano që ne nuk bëjmë koalicion qeveritar me Partinë Socialiste. Demokratët nuk duan një koalicion me PS. Shqiptarët na kanë votuar në opozitë. Nëse ne do të vazhdojmë të luajmë me dy porta, shikojmë nga duart LSI e PS apo ndonjë tjetër, unë mendoj se humbja jonë do vazhdojë të thellohet edhe me shumë”, tha Selami.

Pas afro 20 ditësh fushatë, Eduard Selami e ka kuptuar më në fund se Lulzim Basha s’mund t’i ofrojë as garancitë minimale për një garë të drejtë, e të barabartë në zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike. Përmes një postimi në faqen e tij në Facebook, ai e akuzoi rivalin e tij në garë se po mban të fshehta listat e anëtarësisë dhe se nuk mbajti fjalën për debate të hapura përpara demokratëve. TV KLAN