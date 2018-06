“Sali Berisha me dy gishta”, reagimi i Linda Ramës ndaj Ueisit

Publikuar | 22:37

Në intervistën e parë pas katër vitesh, bashkëshortja e Kryeministrit Edi Rama, Linda Rama është përballur “Në Kurthin e Piter Pan” me shumë fëmijë të cilët në të në të ardhmen dëshirojnë të bëhen kryeministra të Shqipërisë.

Ka prej atyre që duan të bëhen kryeministrja si Edi Rama, nga ata që duan të bëhen si Sali Berisha dhe nga ata që duan të bëhen më të mirë se të dy tok.

Ueisi: Tani mos u tall, por unë do të zë vendin e Sali Berishës, se është edhe doktor. Do bëhem unë në vend të Sali Berishës, do marr çdo gjë të Sali Berishës. Sali Berisha me dy gishta.

Linda Rama: More Sali i vogël, po ta jap pak dorën unë ty. Si jeni, mirë? Si ia kaloni? Gëzohem shumë që u takuam.

Alketa Vejsiu: Është Sali Berisha i vogël, familja e tij voton për Zotin Berisha. E kemi gjysmë tropojan, gjysma tirons. Suksese në jetë…

Eno: Unë nuk do të bëhem as si Sali Berisha dhe as si Edi Rama. Unë do të bëhem më i miri, do të bëhem si Eno Bimbli… /tvklan.al