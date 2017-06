Samiti i G20-s: Merkel pret bisedime të vështira

Publikuar | 17:40

Para samitit të G20 në Hamburg, në Bundetag u zhvillua një debat i posaçem. Kancelarja Angela Merkel i dha rëndësi bashkëpunimit me vendet kryesore industriale për sfidat globale.

Ndryshimet klimatike, terrorizmi, proteksionizmi dhe migrimi – këto janë disa nga sfidat kryesore të samitit të G20-s, që do të mbahet në fund të javës së ardhshme në Hamburg. „Bota është e trazuar”, tha kancelarja Angela Merkel me vendosmëri në fjalimin e saj para Bundestagut. „Asnjë vend në botë nuk mund të përballet me sfidat e kohës së sotme, i vetëm”.