Së shpejti alternativa më e lirë e iPhone X

Publikuar | 13:05

Akoma pa marrë veten mirë nga suksesi i arritur me iPhone X, Apple së shpejti do të prezantojë një telefon të ri.

Bëhet fjalë për iPhone SE, që do të jetë alternativa më e lirë e iPhone X në treg. Në fakt, Apple e ka lëshuar në treg që në 2016-n iPhone SE, madhësia e të cilit është 10 centimetra dhe që kapakët i ka njësoj si iPhone 5. Ky version me buxhet të ulët i telefonave Apple vazhdon të shitet për vetëm 349 paund.

Kompania Apple ka kontraktuar një kompani nga Tajvani për ndërtimin e versionit iPhone SE 2. Telefonit të ri do t’i bëhen ndryshime në procesor dhe do të rritet rezolucioni i kamerës, ndërsa pamja e jashtme do të vazhdojë e njëjtë.

Nuk dihet akoma saktësisht se kur SE 2 do të prezantohet, por mendohet që kjo mund të ndodhë në Mars të vitit tjetër. /tvklan.al