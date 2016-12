Së shpejti telefonat celularë nuk do ekzistojnë më

Publikuar | 19:30

Shkrimi i mesazheve, kontrolli i emaileve dhe kryerja e telefonatave ndërkohë që i japim makinës dhe nuk kemi vënë rripin e sigurimit është e papranueshme nga shoqëria.

Telefonat celularë mund të ndalojnë automatikisht së funksionuari në makinat që janë në lëvizje, duke e bërë të pamundur për shoferët t’i përdorin.

Departamenti i Transporteve (DT) është duke implementuar një teknologji të re që do bllokojë sinjalin e telefonit për shoferët.

Kjo pajisje do i bëjë telefonat celularë të papërdorshëm duke çaktivizuar çdo funksion që kërkon akses në internet.

Krijuesit e celularëve kanë filluar të vendosin në smartphonë opsionin “drive safe”, i ngjashëm me opsionin “flight mode”, i cili do bllokojë thirrjet, mesazhet, emailet dhe në ketë mënyrë asnjë shofer nuk do jetë i shpërqëndruar./tvklan.al