Parlamenti, të hënën në sesion të jashtëzakonshëm

Parlamenti do të mblidhet të hënën në orën 18:00 të pasdites në një sesion të jashtëzakonshëm, pas kërkesës që Kryeministri Edi Rama i dërgoi kreut të Kuvendit Ilir Meta.

Në rend të ditës për t’u votuar janë ndryshimet në qeveri, ku në bazë të marrëveshjes, opozita do të propozojë zv/kryeministrin dhe 6 ministra teknikë, mes të cilëve, ai i Brendshëm, ministri i Financave, i Drejtësisë, ministri i Arsimit, Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale.

Ministrat duhet të propozohen nga opozita dhe duhet të marrin edhe miratimin e Kryeministrit.

Deri tani, nga Partia Demokratike nuk është bërë publik asnjë emër.

Por procesi, që përfshin edhe dekretimin e tyre nga Presidenti, duhet të mbyllet brenda mesditës së të hënës.

Në sesionin e jashtëzakonshëm do të votohen edhe anëtarët e opozitës në tre komisionet “ad hoc” të Vetting -ut, bashkë më zëvendësuesit, duke i hapur kështu rrugë Reformës në Drejtësi.

Bazuar në marrëveshjen e 18 Majit, demokratëve iu la edhe Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndaj në seancën e nesërme, Kuvendi do të lirojë nga detyra kreun aktual të këtij institucioni Denar Biba dhe do të emërojë kandidaturën që do të vijë nga radhët e opozitës.

Ndërkaq parlamenti do t’i hapë rrugë edhe miratimit të paketës ligjore, të propozuar nga Komisioni i Posaçëm i Reformës Elektorale, si dhe do të zgjasë afatin e punës së këtij komisioni.

