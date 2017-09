Kapet 2.3 ton marijuanë në brigjet italiane

Publikuar | 15:35

Është mbi 2.3 ton sasia e marijuanës së sekuestruar në një operacion antidrogë të Guardia di Financa në zonën e San Benedetos në Itali. Një gomome oqeanike ka shkarkuar në afërsi të bregut lëndën narkotike dhe është larguar në ujrat detare mes Kroacisë dhe Malit te Zi duke i shpëtuar ndjekies së autoriteteve detare italiane.

Skuadrat e Guardia di financa gjetën edhe këta bidonë me 625 litra benzinë. Në pranga janë vënë 2 persona të cilët po prisnin me një furgon në breg për për të transportuar lëndën narkotike. Të ndaluarit janë një 24-vjeçar shqiptar rezident në Itali me iniciale K.D dhe një 63-vjeçar italian. Pasi la drogën në breg gomonia ka mundur t’i shpëtojë ndjekjes që ka zgjatur disa orë derisa ka humbur gjurmët në ujërat mes Kroacisë dhe Malit të Zi.

Policia shqiptare thotë se hetimet vijojnë për zbulimin e gomones ndërsa janë duke bashkëpunuar autoritetet italiane, kroate, malazeze dhe ato shqiptare. Mediat italiane shkruajnë se ky rrjet u zbulua pas disa përgjimeve telefonike që citonin mbërritjen e një ngarkese të madhe me marijuanë nga Shqipëria, por policia shqiptare thotë zyrtarisht se ende nuk ka të dhëna që ta lidhin këtë rast të trafikut me vendin tonë. Tv Klan