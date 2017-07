Selami: Po të ishte bërë analiza që në 2013-ën, do evitohej humbja në 25 Qershor

Publikuar | 15:27

Përpara demokratëve të Njësisë Nr 1 dhe 3 në Tiranë, Eduard Selami bëri përgjegjës rivalin e tij në garë për disfatën e Partisë Demokratike në Qershor. Sipas tij, rezultati dramatik i demokratëve në këto zgjedhje mund të ishte evituar nëse kryetari i vetëngrirë Lulzim Basha do të kishte bërë një analizë për shkaqet që çuan në humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet lokale.

“Po të kishim parë dhe analizuar seriozisht shkaqet e humbjes së zgjedhjeve të 2015, mund ta evitonim 2017. “Ju garantoj se së bashku vijmë në pushtet shumë shpejt, aq i sigurtë jam për këtë sa kam prezantuar një nen në statut, kur kryetari humbet zgjedhjet e përgjithshme, të largohet.Duhet të hartojmë një strategji të gjërë, serioze me debat të brendshëm, me debat me botën akademike me debat me shtresat e ndryshme”.

Por Lulzim Basha, në përballjen me të vetmin rival në garë foli për deformim brutal të vullnetit të shqiptarëve në këto zgjedhje, që sipas tij u diktua nga krimi e droga.

“Nga mesi i Tiranës, tek fshatrat më të largët, mekanizmi ishte vënë në lëvizje për të tjetërsuar votën e shqiptarëve, qindra milionë euro ishin hedhur tashmë. Këtu në Tiranë objektivi ishte po kështu të mbanin në shtëpi numrin më të madh të mundshëm të votuesve opozitarë, me normë minimalisht 5, duke synuar 15 familje opozitare për çdo qendër votimi. Shuma 200 mijë lekë për familjar.”

Basha theksoi se nga kjo garë demokratët do të dalin më të fortë, por rivali i tij në garë, Selami thotë se Partia Demokratike nën drejtimin e kryetarit të vetëngrirë është më pak demokratike sesa në vitin 2013.

Tv Klan