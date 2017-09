Selena Gomez i nënshtrohet një operacioni të vështirë

Publikuar | 22:26

Selena Gomez i është nënshtruar një transplanti në veshka dhe lajmi u dha sot nga vetë këngëtarja. Ajo ka postuar një foto në Instagram ku shihet së bashku me miken e saj më të ngushtë, edhe ajo një yll amerikan, Francia Raisa duke mbajtur duart e njëra tjetrës në një spital.

“Unë e kam kuptuar që disa nga fansat e mi kishin vënë re që kam qenë disi pasive gjatë periudhës së verës dhe kanë pyetur pse nuk po promovoja këngë të reja”, shkruante Gomez në rrjetet sociale.

Këngëtarja bukuroshe u diagnostikua me një sëmundje veshkash e quajtus lupus në vitin 2015 dhe së fundmi ka qenë duke luftuar me sëmundjën, si edhe me ankthin dhe depresionin./tvklan.al