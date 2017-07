Publikuar | 16:50

30 shqiptarë u kthyen sot nga Franca, pasi iu refuzua kërkesa për azil në këtë shtet. Nga aeroporti ‘Nënë Tereza’, Zv/ministri i Brendshëm, Stefan Çipa deklaroi se shanset për azil në BE janë zero, ndërsa Drejtori i Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Haki Çako, tha se do të ketë hetim intensiv ndaj agjencive ose grupeve që përfitojnë mbi bazën e iniciativave të paligjshme.

Më poshtë prononcimi i plotë:

Stefan Çipa: Ndodhemi sot këtu për të ndjekur procedurat e kthimit të një grupi shtetasish shqiptarë nga Franca, pas refuzimit të kërkesës së tyre për azil në Francë.

Ne e përsërisim disa herë si Ministri e Brendshme, si qeveri shqiptare: mënyra e aplikimit për azil në vendet e Bashkimit Europian nuk miratohet për shqiptarët, sepse Shqipëria konsiderohet një vend i sigurt. E thënë me fjalë më të thjeshta do të thotë se shanset e përfitimit nga shtetas shqiptarë të azilit ekonomik apo politik në hapësirën e vendeve të BE, janë zero.

Vetë ky grup, por dhe grupe të tjera, duhet t’i japin fund një aventure shumë të kushtueshme për ta dhe për familjet e tyre. Dhe vetë kjo tregon thirrjen e herëpashershme që autoritetet shqiptare u kanë bërë shtetasve të vet, që të heqin dorë nga kjo tentativë e cila kuptohet është e destinuar të dështojë.

Vetë procedura pak e gjatë e shtetit francez ka të bëjë me procedurat e verifikimit të lejeve. Por Qeveria shqiptare i ka kërkuar Qeverisë franceze përshpejtimin e procedurave. Ndaj tashmë kthimi është i menjëhershëm.

Unë dua t’u bëj një apel shtetasve shqiptarë që të kuptojnë, se aplikimi për azil vendet e Bashkimet Europian, do ketë këtë përfundim që kishin dhe ky grup i ardhur sot. Pra, do kenë rikthim në vendin e tyre, do kenë mosmiratim të lejes dhe sanksione pastaj që kanë të gjithë shtetasit për shkeljen e rregullave të lëvizjes në hapësirat Shengen.

Policia Shqiptare në pikat e kalimit kufitar do të mbikëqyrë me vëmendje të gjitha tentativat për kthimin e azilit. Në raste të dyshimta policia ka autoritetin e saj për të kthyer mbrapsht çdo shtetas që do të marrë këtë rrugë, që është e destinuar për të dështuar.

Faleminderit!

Haki Çako: Sot kemi përpunuar një nga charterët e vendosur në dispozicion nga Bashkimi Europian , të mundësuar dhe të suportuar nga FRONTEX në bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Pas marrëveshjes së bërë në kuadër të menaxhimit të integruar të kufijve, por edhe të kontrollit dhe respektimit të gjitha kritereve të përcaktuara për lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptar.

Në këtë kuadër mund të them se ne vazhdojmë në mënyrë intensive në bashkëpunim me të gjithë partnerët, por edhe me të gjithë shtetet e tjera të Bashkimit Europian të cilët kanë bërë më së të qartë se azilkërkimi në vendet e Bashkimit Europian është i pamundur dhe ndaj në këtë kuadër të gjithë shtetasit shqiptar të cilët marrin iniciativën ose cënojnë dhe nuk respektojnë rregullat e Shengen janë të detyruar të kthehen dhe të riatdhesohen në Shqipëri, duke krijuar një kosto të jashtëzakonshme jo vetëm për familjet dhe për vetë ata në aspektin financiar, por edhe një kosto të madhe lidhur me të gjithë qytetarët dhe shtetasit shqiptar të cilët mezi presin integrimin dhe futjen e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Këto iniciativa të paligjshme, të cilat cënojnë të gjitha rregullat e vendosura nga Bashkimi Europian nuk janë në pritshmërinë edhe në objektivat e të gjithë shtetit shqiptar. Ndaj më duhet të them se Policia e Shtetit shqiptar, Kufiri, Emigracioni, por edhe të gjitha strukturat e hetimit të krimeve në Policinë e Shtetit do të vazhdojnë të hetojnë intensivisht të gjitha Agjencitë ose grupet e caktuara dhe të strukturuara, të cilat përfitojnë mbi bazën e këtyre iniciativave, ose të interesave të caktuara të grupeve shoqërore të cilët orientohen në mënyrë të paligjshme për të kërkuar azil në vendet e BE.

Ky, por edhe shumë charter-a të tjerë do të vazhdojnë të sjellin në Shqipëri në mënyrë të menjëhershme të gjithë ata shtetas shqiptarë, të cilët kërkojnë cënimin dhe shkeljen e rregullave të Shengen-it që shteti shqiptar ka dakordësuar në sajë të marrëveshjeve me BE.

Ndaj u bëj një apel që të gjithëve, të orientohen dhe t’i drejtohen respektimit të gjitha normave konform punësimit të ligjshëm me të gjitha procedurat që orientohen nëpërmjet MPJ-së ose të gjitha Agjencive të tjera, pasi shumë vende të BE-së ofrojnë realisht mundësi punësimi, por nuk është kjo rruga dhe mënyra për t’u drejtuar.

Gjej dhe njëherë rastin të shpjegohem se ne kemi vënë në dispozicion struktura të caktuara, në bashkëpunim me FRONTEX-in, për të identifikuar dhe për të riatdhesuar që të gjithë shtetasit që cenojnë normat.

Z. Çako, sa ishte numri i personave që u deportuan sot dhe a ka probleme me azilkërkuesit edhe në Gjermani?

Haki Çako: Numri i të riatdhesuarve sot është rreth 30 vetë, por edhe me vende të BE ne jemi në kontakt dhe vazhdojmë të respektojnë detyrimet tona me të gjitha shtetet e tjera të BE dhe do të jemi korrektë për sa kohë kemi nënshkruar marrëveshjet lidhur me këtë çështje./tvklan.al