Shërbeu 3 ture në Afganistan, qindra persona nderojnë heroin me kancer

Publikuar | 21:14

Qindra njerëz morën pjesë në ceremoninë e lamtumirës së një qeni ushtarak që shërbeu në tre ture në Afganistan dhe u diagnostikua me kancer terminal të kockave.

Cena, një labrador i zi 10-vjeçar, u brohorit dhe u duartrokit, ndërsa po transportohej për në bordin e USS LST 393, një anije muze në Muskegon të Miçiganit. Më pas trupi i tij u vendos në një arkivol të mbuluar me flamurin amerikan.

Associated Press tha se Cena ishte një qen që nuhaste bombat për marinsat, derisa doli në pension në vitin 2014.

Ceremonia e lamtumirës u organizua nga pronari i tij, Lance Cpl Jeff DeYoung, i cili u shoqërua me qenin gjatë viteve 2009 dhe 2010, ndërsa ndodheshinin në një tur në Afganistan dhe më pas, në vitin 2014 e adoptoi. Cena u bë qeni i shërbimit të z. DeYoung për ta ndihmuar atë të merrej me çrregullimin e stresit post-traumatik.

“Gjatë jetës sime si maxhoren kam patur Cena,” tha z. DeYoung për agjencinë e lajmeve. “Kur isha 19 vjeç, duke mësuar se si të bëhesha i përgjegjshëm, kisha Cena. Dhe tani që unë jam 27 vjeç, jam duke i thënë lamtumirë një prej pjesëve më të rëndësishme të jetës sime”.

DeYoung tha se e kishte mbajtur Cena nëpër lumenj dhe se kishte hedhur trupin e tij mbi qenin, gjatë një zjarri të rëndë të shkaktuar nga talebanët në Afganistan. Ai shtoi se qeni i tij e kishte mbajtur atë ngrohtë gjatë netëve të ngrirjes në shkretëtirë dhe se ishte një nga burimet e tij të pakta të rehatisë, kur humbi shtatë miq brenda tri javësh.

Duke shkruar në Facebook në natën e fundit me qenin , Z. DeYoung foli për frikën që kishte se çfarë do t’i duhej të bënte mëngjesin e ardhshëm.

“Nata ime e fundit me Cena. Fjalët nuk mund të përcjellin atë që ndjej dhe mendoj. Unë dua të largohem dhe të mos përballem me atë që duhet të bëj”, shkroi ai. “Por ai ka nevojë që unë të jem i fortë dhe ta çliroj. Ai e ka bekuar jetën time me dashuri, admirim, lumturi dhe forcë. Për shkak të tij u bëra me familje. Për shkak të tij unë kam qenë në gjendje të jetoj “.

Si pjesë e ceremonisë së lamtumirës, Z. DeYoung e mori qenin e tij në një udhëtim të fundit me një makinë të hapur, e cila u dekorua dhe u emërua “Ekipi i Reagimit ndaj Kancerit”.

“Ai mund ta shohë dhe ta ndjejë mbështetjen dhe dashurinë që po i japin njerëzit.”

Në këtë ceremoni morën pjesë zyrtarë të Lidhjes e Korpusit të Marinës së SHBA, Policisë së Shtetit të Michiganit, Zyrës së Sherifit të Qarkut Muskegon, Policisë së Muskegon, Departamentit të zjarrit dhe oficerë nga disa departamente të tjera.

Gjatë ceremonisë Cena mbante veshur një jelek marine të dekoruar. Një faqe GoFundMe është hapur për të mbledhur donacione për ngritjen e një guri varri për qenin.