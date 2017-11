Publikuar | 09:51

Një 16-vjeçar nga Fieri u arrestua nga policia pasi ka goditur me dorezë grushti të kombinuar në thikë shokun e tij të klasës 17 vjeç.

Sipas policisë, sherri ka ndodhur për motive të dobëta.

17 vjeçari u dërgua në spital, ku mori mjekim dhe më pas u largua për në shtëpi.

A.M. do të përballet me veprën penale “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”./tvklan.al