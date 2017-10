“Sherri” me Roza Latin, ja si e komenton Aurela Hoxha

Publikuar | 22:00

Aurela Hoxha foli po ashtu në “Xing” edhe për sherrin virtual me Roza Latin.

Modelja mohoi të ketë patur përplasje me Latin teksa shtoi se nuk e di ende shkakun e konfliktit. Ndërkohë Lati përmes rrjeteve sociale quajti Hoxhën fallso.

“Unë se di dhe nuk e kam idenë ç’pati. S’kam patur as konflikt dhe as inate me të. Në një moment më erdhi një telefonatë dhe më thanë për një intervistrë që kishte dhënë. Ne kishim marrëdhënie shumë të mira për aq sa njiheshim”, tha Hoxha. /tvklan.al