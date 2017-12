Shi, dëborë dhe temperatura të ulëta… si do të jetë moti në fundjavë

Publikuar | 22:20

Gjatë orëve në vijim territori shqiptar do të mbetet kryesisht me vranësira dhe shira të dobët në zonat veriore. Sipas Meteoalb, reshje shiu do të ketë në zonat e izoluara lindore dhe pjesërisht në qendër të vendit. Ndërsa fundjava paraqitet me shira mesatare në ekstremet veri – jug.

Për shkak të uljes së temperaturave, në zonat veriore do të shfaqen reshje të pakta bore. Deri në mbrëmjen e së dielës i gjithë territori do të jetë i mbuluar nga reshjet e shiut dhe të borës.

Sa i përket temperaturave, e diela sjell rënie të ndjeshme gjatë mëngjesit në zonat malore ndërkohë që edhe mesdita vijon me rënie të temperaturave duke bërë që maksimumi të zbresë me 4 – 5°C./tvklan.al