Shpërblim dhe rritje page për ushtarakët

Publikuar | 11:04

Kryeministri Edi Rama premtoi shpërblim për të gjithë ushtarakët, të cilët morën pjesë në operacionet e shpëtimit gjatë ditëve të vështira të krijuara nga përmbytjet në vend, ndërsa tha se vitin që vjen qeveria do të rrisë buxhetin për FA dhe u premtoi atyre rritje të pagave.

“Sot qeveria do të vendosë në radhë të parë një shpërblim për të gjithë ata që u përfshinë në një operacion shpëtimi, në mënyrë që të gjithë familjet e ushtarakëve të ndihen mirë në këtë fundviti”.

“Nga ana tjetër unë dua të angazhohem sot që viti 2018 -të do të jetë i fundit për të cilin buxheti i shtetit do të ketë rrogat ekzistuese për ju. Jemi shumë të vendosur të rrisim buxhetin e ushtrisë, për mbrojtjen, gjë që e kemi bërë me buxhetin e vitit 2018, por rritja do të vazhdojë. E para rritje prioritare për vitin 2018, do të jetë rritja e konsiderueshme e pagave për ushtarakët“, tha Rama

Deklaratat, kreu i qeverisë i bëri gjatë fjalës së mbajtur në aktivitetin e zhvilluar këtë të premte “Faleminderit Forcat e Armatosura”, për ndihmesën që ata dhanë në përballimin e përmbytjeve.//tvklan.al