Shqipëria 1 -1 në Maqedoni, renditja në grup pas 8 ndeshjesh…

Publikuar | 22:37

Nuk kish qenë e thënë të fitonim në fushë maqedonase. Kombëtarja barazoi 1-1. Ndeshja nisi e vështirë dhe e kujdesshme për të dy skuadrat. U deshën 53 minuta lojë që të shënohej goli i parë. E gjeti atë kombëtarja kuqezi. Odise Roshi autori i golit të fitores, pas një kundërsulmi të shpejtë dhe një krosimi perfekt të Armando Sadikut.

Një tjetër rast që ndoshta do të kishte mbyllur ndeshjen nga Armando Sadiku, por fati nuk ishte me sulmuesin

Sërish diferencën në lojën e kuqezinjve e bënë zëvendësimet. Në pjesën e dytë Panucci hodhi në fushë Migjen Bashën dhe Ledian Memushajn, të cilët sollën freski në mesfushë dhe shërbyen mjaft mië për sulmin.

Por ai që i dha gëzimin e golit, Odise Roshi shkaktoi një 11-metërsh. Një top u përplas në dorën e tij në zonën e Berishës dhe arbitri akordoi penallti.

Edhe pse maqedonasit e çuan ndeshjen të luhej në Strumicë, që të kishte sa më pak shqiptarë në shkallët stadiumit, përsëri nuk arritën të zbehin entuziazmin e atyre që mundën të futen.

Me këtë barazim Shqipëria merr një pikë të rëndësishme. 13 në renditje i mbajnë kuqezinjtë ne vendin e tretë, që është edhe objektivi i mbetur për këtë fushatë kualifikuese të botërorit.

Në ndeshjet e tjera, Italia mposhti Izraelin 1 – 0, ndërsa Spanja fitoi në Lihtenshtein 0 – 8.

Pas tetë takimeve të luajtura, Shqipëria renditet e treta në Grupin G me 13 Pikë, ndërsa Maqedonia e pesta me 7 pikë. Grupi kryesohet nga Spanja me 22 pikë e ndjekur nga Italia me 19 pikë.

Shqipëria do të udhëtojë drejt Spanjës me 6 Tetor, ndërsa në ndeshjen e fundit për këto kualifikuese do të presë Italinë në Shkodër më 9 Tetor./Tv Klan