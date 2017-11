Publikuar | 16:15

Një 40-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane në Genova, në banesën e të cilit u gjet një sasi e konsiderueshme lënde narkotike.

Sipas mediave italiane, nga kontrolli në shtëpi atij ju gjet 93 kilogramë marijuanë. Droga ishte e ndarë në 96 pako plastike dhe e paketuar.

Identiteti i shqiptarit të arrestuar nuk është bërë me dije. Policia italiane vlerëson se droga do të kishte një vlerë prej 200 mijë Euro nëse do të shitej në tregun e pakicës. /tvklan.al