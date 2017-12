Shtëpia e Bardhë: Palestinezët po distancohen nga dialogu për Lindjen e Mesme

Publikuar | 10:48

Shtëpia e Bardhë e ka akuzuar Autoritetin Palestinez për “ikje” nga dialogu, pas refuzimit të takimit me nënpresidentin amerikan, Mike Pence, gjatë një vizite që do ta ketë në Lindjen e Mesme.

Ky vendim ka ardhur si shenjë proteste ndaj vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump për ta njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit.

Zëvendësshefi i stafit të Pence, Jarrod Agen, ka thënë përmes një deklarate se është, “fatkeqësi që Autoriteti Palestinez është duke u larguar nga mundësia për të diskutuar të ardhmen në rajon”.

Pence është planifikuar ta vizitojë Lindjen e Mesme para festës së Krishtlindjes.

Kjo deklaratë ka ardhur në mesin e rritjes së pakënaqësive në Lindjen e Mesme lidhur me vendimin e presidentit Trump. Ndihmësi i udhëheqësit të Autoritetit Palestinez, Mahmud Abbas, Majdi al-Khalid, ka thënë se, “nuk do të ketë takim”, sepse Shtetet e Bashkuara, “i kanë kaluar të gjitha vijat e kuqe me vendimin për Jerusalemin”.

Ministrat e Jashtëm të Ligës Arabe e kanë miratuar një rezolutë gjatë një takimi emergjent, e cila e dënon vendimin e Trumpit dhe se Uashingtoni nuk mund të konsiderohet si ndërmjetësues i paqes në mes të Izraelit dhe Autoritetit Palestinez.

Mirëpo, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë gjatë një vizite në Paris se palestinezët duhet ta pranojnë faktin se Jerusalemi është kryeqytet i Izraelit. Ndihmëssekretari amerikan i Shtetit, David Satterfield, u ka bërë thirrje liderëve të Lindjes së Mesme që të ulin tensionet në rajon.

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, i cili vazhdimisht ka paralajmëruar për pasojat e vendimit të Trumpit, e ka cilësuar Izraelin, “shtet terrorist”, që “vret fëmijë”. Në Libi forcat policore janë përplasur me disa protestues afër ambasadës amerikane në Bejrut. Ky vend strehon mijëra refugjatë palestinezë. Autoritetet kanë tentuar që me gaz me topa uji të largojnë protestuesit, pasi ata kishin nisur zjarr në rrugën afër kompleksit diplomatik.

Mijëra persona të tjerë kanë protestuar jashtë ambasadës amerikane në kryeqytetin indonezian, Xhakarta. Indonezia është shteti më i populluar me myslimanë. Policia në Suedi ka arrestuar tre persona, të cilët kanë dështuar të kryejnë një zjarrëvënie në qytetin Gothenburg. Në të njëjtën kohë, policia izraelite ka thënë se një person i sigurimit është therur me thikë nga një azilant palestinez në Jerusalem. /REL