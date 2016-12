Shuhet në moshën 53 – vjeçare George Michael

Publikuar | 00:11

Është shuar në moshën 53 –vjeçare legjenda e muzikës botërore, George Michael.

Lajmi është bërë i ditur nga publicisti i tij.

Këngëtari, i cili e nisi karrierën në vitet ’80 me duon Wham! dhe më pas e vijoi suksesin e tij si performues solo, sipas BBC, “vdiq në paqje në shtëpinë e tij” në Oxfordshire.

Paraprakisht, policia thotë se vdekja e Michael ka ardhur për shkaqe natyrale. Megjithatë ende nuk ka detaje për shkakun që çoi në ndarjen e parakohshme të tij nga jeta.

Michael, emri i vërtetë i të cilit ishte Georgios Kyriacos Panayiotou, lindi më 25 Qershor të 1963 në Londër. Ai numëron më shumë se 100 milionë albume të shitura gjatë karrierës muzikore.

Në deklaratën për mediat, publicisti i tij tha: “Me hidhërim të madh ju njoftojmë se, djali jonë i dashur, vëllai dhe miku George u nda nga jeta paqësisht në shtëpinë e tij gjatë Krishlindjeve. Familja ju lutet të respektoni privatësinë në këtë moment të vështirë. Momentalisht nuk do të ketë komente të mëtejshme”.

Talentet i tij si këngëtar, tekstshkrues dhe producent muzikor e bënë George Michael një ndër artistët më të mirë në botë.

I bekuar me pamjen e tij dhe zërin e veçantë, prezenca që kishte në skenë e kthyen në një ndër artistët më të preferuar në koncertet live, teksa nga një idhull për adoleshentët u shndërrua në një yll për çdo grupmoshë.

Pas suksesit në fillimet e karrierës me duon Wham!, Michael nisi karrierën e tij muzikore solo, që i solli atij çmime të pafundme dhe e bëri multi – milioner.

Megjithatë herë pas here, beteja me drogën dhe përplasjet me policinë shpesh rrezikuan që të eklipsonin talentet e tij muzikore.

George Michael ishte djali i një greku qipriot, me profesion restaurues, i cili emigroi në Britani në 1950 –ën, ndërsa e ëma ishte një kërcimtare angleze.

Ai nuk pati një fëmijëri të lumtur. Michael do të rrëfente se prindërit e tij punonin fort për të përmirësuar financat dhe nuk kishin kohë për t’iu përkushtuar, duke treguar se nuk kishte qenë kurrë një fëmijë i përkëdhelur.

George Michael ishte një njeri, talentet e së cilit e shndërruan në një yll global, por ai nuk qe kurrë rehatë me këtë rol. Megjithatë, Michael do të mbahet mend si një ndër muzikantët më jetëgjatë të gjeneratës së viteve ’80. /tvklan.al