Skandali i BKT-së, i jep kredi qytetarit kur ishte në Kinë

Publikuar | 20:44

Punonjësi i AKU, Gjon Marku, tregon në emisionin “STOP” se në vitin 2007, u nis për një muaj drejt Kinës për arsye pune. Gjatë mungesës së tij, bashkëshortja kishte marrë një kredi në BKT me vlerë 15 milionë lekë, me afat shlyerjeje deri në vitin 2014. Vetëm në vitin 2015, kur ishte në proçes divorci, Gjoni mësoi për kredinë e marrë me firmën e tij, por pa dijeni. Prokuroria ka pushuar çështjen sepse noterja Vitore Biba thotë se nuk kujtohet për firmën e Gjonit, ndërsa BKT përgjigjet se Gjon Marku ka qenë prezent kur është marrë kredia. Por emisioni “STOP” provon me anë të sistemit TIMS se Gjoni ka qenë jashtë shtetit, kur në emër të tij është firmosur kredia 15 milionëshe….

“Unë jam Gjon Marku, banoj në qytetin e Rrëshenit dhe punoj si inspektor i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Me bursë të akredituar nga Ministria e Bujqësisë, në vitin 2007 unë nisem për në Kinë. Pas 1 muaji që unë isha larguar, ndodh ajo që nuk pritej. Në BKT merret një kredi prej 15 milionë lekësh, e cila do të shlyhej për periudhën 2007- 2014. Kjo kredi merret nga bashkëshortja ime dhe nga njerëzit e saj, duke falsifikuar firmën time dhe pa prokurë të lëshuar prej meje, pa asnjë lloj dokumenti. Shtëpia ime vehet në kontratë hipotekimi, merret nga banka, nga punonjësit e bankës që si firmosin e dinë ata, merret firma dhe në zyrën noteriale, ku gjithashtu falsifikohen. Domethënë është një grup njerëzish që kanë bashkëpunuar për të marrë këtë kredi, e cila në ditën e sotme ka shkuar 21 milionë lekë.”

Gjon Marku shprehet se problemet mes tij dhe bashkëshortes nisën në vitin 2012 dhe ai filloi të përgatisë dokumentat për divorcin, por në vitin 2015 kur ai i dërgon këto dokumenta gjykatës, informohet për kredinë me vlerë prej 15 milionë lekësh. Pranë bankës ai rezulton si “kreditor i keq”.

I gjendur në këto kushte dhe i tradhëtuar nga e shoqja, Gjoni i drejtohet Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë për të faktuar se nuk ka qenë ai që ka marrë kredinë dhe se nuk ka firmosur asnjë kontratë për të qenë kredimarrës pranë BKT. Eksperti kriminalistik, Xhemal Skaci, ka pohuar se nuk është dorëshkrimi e nënshkrimi i Gjon Markut, krahasuar me modelet e sjella për krahasim, por nuk është thërritur asnjë punonjës i bankës. Por prokurorja Riselda Fishta pushon hetimet për këtë çështje sepse kishte kaluar afati prej 5 vitesh, edhe pse Gjoni vazhdon të jetë i deklaruar i kredimarrës.

“Prokurorja për arsye banale nuk vinte në seanca. U shtynë shumë seanca dhe pastaj me vendim të gjykatës pranohet kërkesa ime. Këto akte duhej të ktheheshin në prokurori për t’u hetuar.”

Gazetarja e emisionit “STOP” iu drejtua zyrës noteriale të Vitore Bibës për të pyetur nëse kanë qenë prezente të gjitha palët në momentin e firmosjes së kontratës.

Gazetarja – Më datë 10.10.2007 është lidhur një kontratë pranë zyrava tuaja, një kontratë kredie nga kreditori Banka Kombëtare Tregtare me përfaqësuesit e vet, kredimarrësi Gjon Bib Marku dhe ish-bashkëshortja e tij Bardhe Marku. Doja të dija a kanë qenë të gjithë prezent?

Vitore Biba – Aaa, nuk e mbaj mend.

Gazetarja – S’e mban mend ëë?

Vitore Biba – Më vjen keq, por nuk e mbaj mend.

Gazetarja – Po të vë në dispozicion (aktet e ekspertimit)…

Vitore Biba – Po, po e di pak a shumë si problem.

Gazetarja – Po ky akti i ekspertimit, si e ke bërë moj Vitore? Sepse janë bërë dy akte ekspertimi.

Vitore Biba – Më fal, nuk e di se çfarë janë bërë, se nuk ëëë… Më fal, unë nuk e di a janë bërë aktet e ekspertimit apo jo, se këto janë fotokopje. Ku ta di unë, a janë të vërteta apo jo?

Ndërsa Banka Kombëtare Tregtare thotë se kredia është bërë në bazë të aktit noterial, i përfshirë verifikimi i prezencës dhe identiteti i palëve në nënshkrim, si dhe konfirmimi i autencitetit të nënshkrimeve të tyre të kryera në prezencë të noteres.

Në bazë të sistemit TIMS, ku thuhet se Gjon Marku është larguar për në Kinë më datë 21.09.2007 dhe është kthyer në Shqipëri më datë 17.11.2007, periudh në të cilën ai nuk mund të lidhte një kontratë sepse nuk ishte prezent, gjykata duhet ta rihapë çështjen dhe të gjejë një zgjidhje, pasi kredia vazhdon dhe Gjonit i duhet të paguajë përveç kredisë edhe kamat-vonesat./tvklan.al