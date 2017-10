Rama: Skanim administratës, 10 ditë kohë ministrave

Publikuar | 16:29

Brenda 10 ditësh çdo drejtori do të duhet të dorëzojë një raport të detajuar që të shërbejë si skaner për burimet njerëzore në administratë. Lajmin e dha vetë Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi që zhvilloi me ministrat e qeverisë dhe drejtuesit e zyrave të administratës në Vlorë.

“Ne kemi analfabetë që merren në punë. Është e paimagjinueshme që në sistemin tonë të taksave dhe tatimeve te ketë mësues fizkulture ndërkohë në shkolla fizkulturën e bëjnë mësuesit e aritmetikës. Kudo në çdo zyrë ne kemi probleme të tilla që na bëjnë qesharakë si shtet, që na bëjnë qesharakë si shoqëri. Dhe justifikimet partia këtu dhe partia atje duhet të marrin fund”.

Kreu i qeverisë paralajmëroi gjithashtu reformë drastike të inspektoriateve.

“Për ato që janë organizata që funksionojnë si banda, reforma e inspektorateve do të aplikohet duke bërë një reduktim drastik të tyre”.

Nisur nga rasti ndërtimit në Lumin e Vjosës, për të cilin drejtori i Policisë së Shtetit, Haki Çako urdhëroi shkrirjen e Komisariatit të Përmetit dhe stacionit të Këlcyrës, Kryeministri bëri një paralajmërim për të gjithë ata drejtues të uniformave blu, që sipas tij, mbyllin sytë përpara shkeljeve mjedisore.

“Duhen ndëshkuar me pezullim e madje edhe me ndjekje penale ata drejtues të policisë së shtetit për ata shefa komisariatesh që dredhin zinxhirin dhe pinë raki ndërkohë që pas shpinës tyre të kthyer me qëllim nga ana tjetër, zhvillohen krime të tilla”.

Kreu i qeverisë foli me shqetësim edhe për ngjarjet kriminale të ndodhura në Vlorë dhe në disa qytete, duke kërkuar zbardhjen me urgjencë të tyre. Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj shkoi më tej duke paralajmëruar fortunë ndryshimesh në polici.

“Është e papranueshme, fakti që vetëm gjatë këtij viti janë 5-6 ngjarje të rënda, vrasje me viktima dhe me jetë të pafajshme qytetarësh dhe zbulimi i autorëve lë shumë për të dëshiruar. Për të mos thënë se për ne është jashtëzakonisht shqetësues. Gjë që do na detyrojë të bëjmë një analizë më të thellë me forcat e policisë dhe duhet të jetë e nevojshme për të bërë ndryshimet dhe përmirësimet e duhura, qoftë në përbërjen e tyre, qoftë në drejtimin e tyre. “

Në një tjetër dëgjesë me prindër e mësues të shkollës 9 – vjeçare “Jani Minga”, Kryeministri Edi Rama paralajmëroi largimin e 300 drejtorëve dhe nëndrejtorëve nga sistemi arsimor për shkak të rezultateve tejet të ulëta.

Pavarësisht axhendës së ngjeshur, pushimin e drekës Kryeministri e kaloi në familjen e Viron Micit në Kaninë me të cilin ndau edhe historinë e një të moshuari demokrat, që siç tha ai e kishte votuar në 25 Qershor.

Tv Klan