Skënderbeu barazon me Kamzën

Publikuar | 19:56

Skënderbeu frenoi sërish në një barazim kësaj radhe në shtëpi. Kamza u largua me pikë nga Korça në takimin me kryesuesin e Superligës që përfundoi me rezultatin 1 – 1, i njëjti rezultat si në sfidën e fazës së parë.

Radas realizoi i pari për vendasit, por Plaku me golin e tij tregoi edhe një herë se Kamza synon të lerë shenjë këtë sezon. Flamurtari u largua me 3 pikë nga Lushnja. Takimi i luajtur në “Roza Haxhiu”.

Goli i Liçajt në fund vendosi suksesin e vlonjatëve që ngjiten në vendin e dytë. Lushnja mbetet në fund të tabelës së renditjes. Teuta arriti fitoren e dytë radhazi në kampionat. Vllaznia u mund 1 – 0 në Durrës. Çyrbja realizoi golin ashtu si 2 muaj më parë në Shkodër. Të hënën do të luhen takimet, Kukësi – Partizani dhe Luftëtari – Laçi.

Tv Klan