Sot miqësorja me Luksemburgun

Publikuar | 16:50

Kombëtarja do të zhvillojë sot miqësoren me Luksemburgun. Sulmi është përforcuar edhe me Sokol Cikalleshin dhe Armando Sadikun. Ata iu bashkuan grupit pas ndeshjeve të fundit me ekipet e tyre. Mendohet që Cikalleshi ta nisë nga minuta e parë sfidën, i cili do të mbështet nga Roshi.

Pritet sërish një mesfushë e ngjeshur ku do të rikthehet Lenjani. Mungesat e vetme nga lista e De Biasi janë Hyka dhe Llullaku. Ky i fundit edhe pse larg skuadrës thotë se Luksemburgun është një test për të qenë më të qartë përballë Izraelit.

“Ndeshja me Luksemburgun do të jetë një sfidë që do të na ndihmojë për të përgatitur takimin tepër të rëndësishëm me Izraelin, ku mendojmë vetëm për 3 pikët”.

Miqësorja Luksemburg – Shqipëri do të nisë sot në orën 19:00. Pritet një mbështetje e tifozëvë shqiptarë, siç ndodhi edhe vitin e kaluar.

