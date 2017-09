Start me fitore për Skënderbeun e Kukësin

Publikuar | 23:30

Skënderbeu e nisi bindshëm kampionatin me fitoren 2 – 0 ndaj Flamurtarit. Ekipi korçar triumfoi ndaj atij vlonjat që zhvilloi një merkato të fuqishme këtë verë. Lilaj gjeti golin që në minutën e dytë 11-metërsh. Skënderbeu nuk e la me kaq, duke shënuar sërish në pjesën e dytë me Muzakën, i cili kishte pak minuta që kishte hyrë në fushë si zëvendësues. Fitore edhe për Kukësin në start.

Ekipi kampion në fuqi mundi 1 – 0 me vështirësi Kamzën e rikthyer këtë sezon në Superligë. Goli u shënua në pjesën e dytë. Bakaj shënoi me 11-metërsh golin e kërkuar prej 63 minutash. Një lehtësim për Kukësin dhe trajnein Milinkovic pas disfatës në finalen e Superkupës së Shqipërisë në mesjavë. Teuta mundi Luftëtarin 2 – 1 në takimin ndeshjen e zhvilluar në Durrës.

Lena realizoi me 11-metërsh në fillimin e pjesës së dytë. Gjirokastritët ishin me 10 lojtarë në ato momente për shkak të një kartoni të kuq të marrë nga Nunes. Shehaj shënoi sërish për Teutën, ndërsa Abazaj ngjalli për pak minuta shpresat e Luftëtarit.

