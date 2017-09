STOP – EMISIONI 1 (SEZONI 3)

Publikuar | 21:00

Starti i “Stop” me vajza të reja, por politikë të vjetër…

Emisioni “Stop”, startoi këtë të hënë të 4 shtatorit. Dy vajza të reja ia zënë vendin Albës dhe Encës, për të cilat, transmetohet dhe një kolazh me momente pikante. Më pas shfaqen disa zhvillime kulmore të verës, parë me humor e ironi, që nga zgjedhja e presidentit, qeveria e re dhe rikonfirmimi i Bashës në krye të PD-së.



Kamera e fshehtë: 320 euro për “trajnimin” e gati për tregun gjerman të punës.

Kamera e fshehtë e “Stop” ka zënë në rrjetë Agjensinë shqiptare të punësimit, e licensuar për trajnime në profesione të ndryshme.Administratori Miratim Mezini, negocion me qytetarin dhe pas disa bisedave pranon, që qytetari në fjalë të marrë një certifikatë 3 mujore trajnimi për “punime dekorative dhe gipsi”. Pasi paguan 320 euro, shtetasi i interesuar është “i trajnuar” në punimet e gipsit dhe gati për tregun gjerman të punës, edhe pse nuk ka bërë asnjë ditë të vetme trajnim.



Denoncimi për dhunë nga ish partneri dhe nisma e “Fundjavës”…

Pas vrasjes së Fildes Hafizit, gjyqtares, që i mori jetën ish-bashkëshorti, një lumë denoncimesh janë bërë në 48 orët e fundit, për dhunë në familje.Një e re nga fshati Bishtcukas i Divjakës, me inicialet J.V tregon në “Stop”, se edhe pas ndarjes përndiqet dhe dhunohet nga ish-partneri Petraq Dhamo.27 vjecarja thotë, se megjithëse kishte raport mjeko-ligjor, Prokuroria e Lushnjes herën e parë e pushoi cështjen, ndërsë më pas gjykata e Lushnjes e dënoi me 6 muaj e 20 ditë shërbim prove.Petraqi është i lirë dhe kërcënim për ish partneren e tij.Më pas transmetohet nisma e “Fundjavë ndryshe”.Arbër Hajdari dhe aktivistët e “Fundjavës” kanë mbledhur këto ditë 3 000 canta shkolle dhe aksesorë për vitin e ri shkollor për fëmijët në nevojë.