STOP – EMISIONI 179 (SEZONI 2)

Publikuar | 21:00

Gjendja e sheshit Skënderbej, që përloti kryeministrin Rama.

Thirrjes së dy grave me ngjyrë, drejtuar Lulzim Bashës, që të dalë nga cadra, i janë përgjigjur dy burra me ngjyrë me kundërthirrjen “Rama ik”.Një ditë më parë, në kongresin elektoral të PS-së, kryeministri Rama tha, se u përlot gjatë një inspektimi në mesnatë në sheshin “Skënderbej”.Gazetarja e “Stop” përsërit inspektimin, për të kuptuar, se cfarë e përloti të parin e qeverisë shqiptare…



Zhduket “në drejtim të paditur” defibrilatori i Urgjencës së Tiranës.

Luan Ajazi, ish-koordinator pranë qendrës vullnetare të emergjencave civile, denoncon në “Stop” grabitjen e një defibrilatori nga urgjenca e Tiranës, pasi një denoncim të tillë, e ka bërë edhe në polici.Në vitin 2015 pajisja e urgjencës doli, pa një fletë shoqëruese, me pretendimin se do të riparohej në Itali. Por nga ky moment, nuk u kthye me kurrë dhe kryeinfermieri, drejtori i urgjencës dhe drejtori i QVEC, bëjnë ping-pong me fajin. Drejtori dhe kryeinfermieri premtojnë gjetjen e shpejtë të pajisjes, ose rimbursimin e saj në vlerën financiare.



Rreziku i matësave elektrike për banorët dhe zgjidhja e OSHEE.

Matësat elektrikë janë shndërruar në problem për banorët e pallatit “Unikom” në rrugën “Perlat Rexhepi”. Ata thonë, se matësat ndodhen ngjitur me ashensorin, duke rrezikuar jetën e tyre.Pas ndërhyrjes së emisionit “Stop”, Ardian Kola, drejtor i komunikimit në OSHEE, pranopn situatën kritike dhe premton zgjidhje për vendosjen e një kutie brenda kushteve teknike.