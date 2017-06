STOP – EMISIONI 196 (SEZONI 2)

Publikuar | 21:00

Durrës-skandali, kalceto në oborrin e shkollës.

Një i ri me ngjyrë sjell nga hekurudhat e Zvicrës, një video-mesazh në shqip, duke iu bashkuar komunitetit “united colors of Stop”. Më pas flasim për një problem në shkollën e mesme sportive “Benardina Qerraxhiu” në Durrës.Këndi sportiv i shkollës po kthehet në një kalceto private.Drejtoresha Alma Oshafi thotë, se bashkia e qytetit i ka kërkuar mendim shkollës për projektin. Por ky propozim nuk është i vlefshëm, pasi mësimi vijon deri në orën 18.00 dhe pranë shkollës, ka edhe konvikt.Edhe në DAR Durrës, mbështesin qëndrimin e shkollës. Nga ana tjetër bashkia thotë, se nuk ka leje për kalceto private dhe për të, do të kërkohet mendimi i shkollës…



Korcë, Qendra Komunitare me financim ndërkombëtar, 2 vjet e kycur.

Në vitin 2015 kryeministri Rama inauguroi Qendrën Ndërkulturore Komunitare,me financim prej 140 milionë lekësh nga KE, PNUD dhe Bashkia Korcë.Por menjëherë pas ceremonisë, qendrës iu vu kyci përgjithmonë.Përfaqësues të komunitetit rom thonë, se i bëjnë aktivitetet në lokale me qira.Koordinatorja e Qendrës, Anjeza Duci,nuk ka hyrë kurrë në zyrë dhe tregon, se nuk ka as vend, ku të punojë apo një kompjuter. Ndërsa drejtori, Ilir Zguri,thotë, se ka vendos të mos e hapë qendrën, për të kursyer faturat e ujit e dritave…?!



Semaforët, që ngatërrojnë trafikun, sërish akt solidariteti në “Stop”.

Nisma e emisionit “Stop” për të dhuruar karroca invaliditeti për njerëz me pamundësi fizike, është ndalur në Korcë.Një e tillë i shkoi nxënëses së klasës së parë Arsialba Tako në shkollën “Demokracia”.Babai i saj Albani dhe mësuesja, Voltisa Qiriqi, falenderojnë “Stop” dhe fondacionin “Fëmijët shqiptarë”.Më pas intervistat me humor të Renaldos, këtë herë mbi funksionimin e semaforëve në kryeqytet.Pranë farmacisë 10 dhe në rrugën “Don Bosko”, semaforët japin të drejtë kalimi në dy drejtime të ndryshme.