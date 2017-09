STOP – EMISIONI 2 (SEZONI 3)

Publikuar | 21:39

Gjyqtarja “than” Përmetin dhe “korruptimi” me misër i policit bashkiak.

Në pjesën e parë të programit “Stop” sjell me humor dhe ironi rastin e paprecedent të gjyqtares së Përmetit, Elvana Cicolli, e cila me vendimin e saj, la pa ujë gjithë qytetin, njëlloj si ushtritë turke, gjatë rrethimit të Krujës.Më pas transmetohet një video, ku shfaqet një polic bashkiak, që në këmbim të një misri të pjekur, nuk e gjobit një tregtar të varfër ambulant, që shet në një shkallë.Një raport i Agjencisë Europiane të Mjedisit nxjerr Shqipërinë, si vendin europian me plazhet më të ndotur për vitin 2016.



Turizmi i plazheve me 28 viktima, para për kulla vrojtimi inekzistente.



Të paktën 28 turistë të mbytur numëron sezoni veror në Shqipëri. Një vëzhgim i emisionit “Stop” konstaton, se përgjatë gjithë vijës bregdetare, ose mungojnë kullat e vrojtimit, ose edhe kullat edhe personat, që duhet të shpëtojnë jetë. Një VKM rregullon mënyrën e funksionimit të këtyre strukturave, por as që është vënë në jetë nga njësitë vendore.

Gazetari i emisionit “Stop” ka realizuar një vëzhgim përgjatë vijës bregdetare nga kur rezultoi se ekzitojnë vetëm kulla, por asnjëra prej tyre nuk ka vrojtues.

Gazetari: Jemi në mesin e muajit Gusht në qytetin e Sarandës një ndër qytet më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj. Para një muaj e gjysëm emisioni Stop ka investiguar pjesën dërrmuese të bregdetit shqiptar ku ka evidentuar një sërë problematika, një ndër prej tyre dhe mungesa e kullave të vrojtimit, pajisur edhe këto edhe me vrojtuesin i cili duhet tu vijë në ndihmë pushuesve.

28 është numri i të mbyturve në sezonin veror e 2017, ndoshta ky numër do të ishte më i vogël nëse do të ishin marrë masa dhe gjërat do të funksiononin siç duhet në Shqipëri.

Ligji shqiptar parashikon krijimin e një ambienti të sigurt për turistët e huaj dhe shqiptar. Një VKM e dalë në 18.05.2016 në Nenin 6. Pika c, parashikohet që pushteti lokal që jep ambientet me qira, bizneseve private duhet t’i detyrojë ata në bazë të VKM që të ndërtojnë një kullë vrojtimi dhe të punësojnë një vrojtues.

Gazetari i emisionit Stop ka bërë një investigim në qytetet bregdetarë dhe asnjë prej tyre nuk ka një vrojtues që të qëndrojë në punë për t’i ardhur në ndihmë pushuesve që mund të gjenden në rrezik kur janë me pushime.

Në 27 prill të vitit 2017 është tenderuar nga agjencia Kombëtare e Bregdetit një kullë me shumën prej 41 milion lekë të vjetra, adresa e dhënë është në Dhërmi.

Gazetari ka shkuar në Dhërmi për të parë, se ku është kulla, se çfarë ka ajo që kushton aq shumë.

Por edhe pse gazetari kontrolloi të gjithë vijën bregdetare në Dhërmi nuk gjeti asnjë kullë që të kishte të bënte me tenderimin e Agjencisë së Bregdetit.

E vetmja kullë që ishte në Dhërmi ishte një kullë e cila ishte ndërtuar nga një subjekt privat.

Por gazetari nuk e ka lënë më kaq, ai ka kontaktuar me Auron Taren kreun e Agjencisë së Bregdetit, i cili tha se publikimi i tenderit 41 milionë lekë për një kullë që nuk u bë kurrë, është lapsus. Ndërsa investimi në kulla pa njerëz, është thjesht shumë parash e hedhur dëm.

Auron Tare: Në fakt tenderimi që është që bërë në Maj dhe në Qershor dhe është një tenderim i mbartur nga viti i kaluar për vendosjen e 13 kullave të cilat janë dhe në dokumentacion me një vlerë prej 5 milion lekësh të vjetra, nga subjekti që u fitua. Këto kulla janë vendosur në Vlorë, Lungomare, Orikum dhe plazhin e vjetër sipas kërkesës së bërë nga Bashkia e Vlorës, për arsye të fluksit të vizitorëve. Këto kulla, 13 copë brenda këtij tenderimi janë vendosur në plazhin e Vlorës.

Gazetari: Pra është një lapsur me të dhënat që janë Agjencia e Prokurimit Publik, adresa është Dhërmi dhe kullat janë bërë në Vlorë ?

Auron Tare: Ne mund të bënim dhe 100 kulla dhe t’i shpërndanim në shumë qytete ku bashkitë kanë nevojë, por duke qenë se bashkia e Vlorës ka bërë kërkese me shkresë zyrtare për t’i vendosur në këto zona, i është dhënë përparësi këtyre zonave. Unë do të thoja se një kullë pa vrojtues nuk ka asnjë rol. Kullat nuk kanë vrojtues, por nuk do të thotë së nuk do të kenë.



Fier, fqinja i bllokon derën e dyqanit.

Valentina Sulaj, një qytetare nga Fieri, tregon në “Stop”, se në vitin 1990 ka blerë një dyqan në lagjen “liria” në këtë qytet.Gjatë këtyre viteve ajo jetuar jashtë Shqipërisë dhe në një ardhjet e saj në atdhe ka konstatuar, se komshiu ngjitur, i ka bllokuar derën hyrëse të lokalit.Sërish në Fier, këtë herë për një tjetër moment. Qytetarët ankohen, se u duhet të presin me orë në rrdhë për një certifikatë në zyrat e gjendjes civile. Kjo, pasi punohet me një sporte dhe punonjëset mungojnë me orë të tëra nga orari zyrtar.