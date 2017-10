STOP – EMISIONI 21 (SEZONI 3)

Publikuar | 21:00

Nga lotaria amerikane në festën e Farkës…?!

Nis sot aplikimi për lotarinë e përvitshme amerikane dhe në “Stop” festohet ky moment fatlum për shqiptarët. Një ditë më parë presidenti Ilir Meta ngushëlloi për tragjedinë e ndodhur në një koncert në SHBA, por në vend që të shkruante në Las Vegas, shkroi në deklaratë :Los Angeles.Të shtunën në Farkë u zhvillua aktiviteti “Farka n’fest”, që duket se i ngjan si dy pika uji festës së Pezës në 16 shtator.Renaldo ka realizuar intervista me humor në këtë aktivitet.



Apartamenti i shitur e lënë peng, investitori nuk ka para për karburant.

Sefedin Koci, një emigrant shqiptar në Alaskë të SHBA-ve tregon në “Stop”, historinë e tij të mashtrimit me një apartament të blerë në Kamëz. Koci thotë, se pagoi 40 mijë euro për blerjen dhe 20 mijë të tjera për arredimin dhe më pas e lëshon me qira. Në pritje të hipotekës nga investitori i “Riza Construction”, Viktor Memija, mëson, se shtëpinë e tij po e merrtë përmbarimi. Gjithcka kishte ardhur për shkak të një borxhi, që ndërtuesi Memija i kish marrë një tjetër personi, Edmond Libosha.Në një bisedë të regjistruar mes qytetarit Sefedin Koci dhe ndërtuesit Viktor Memiaj, ky i fundit thotë, se ka ngelur trokë dhe i merr edhe para për karburant klientit të tij të mashtruar.



Tenderi me shkelje i lavanterisë në spitalin e Durrësit, faji “top futbolli”.

“Stop” i rikthehet tenderit problematik të lavanterisë në spitalin e Durrësit, që parashikon shpenzimin e 1.5 miliardë lekëve në 3 vjet.Juristja e prokurimeve “ia kalon topin” kreut të KVO-së Endrit Shehu, ndërsa ky i fundit mjaftohet të thotë, se do të shprehet gjykata. Po kështu drejtoresha e komanduar Cikalleshi deklaron, se do të mbajë përgjegjësi, nëse gjykata e nxjerr procedurën me shkelje.