STOP – EMISIONI 46 (SEZONI 3)

Publikuar | 21:00

Formalizimi i puseve dhe shprehjet shqiptaro-amerikane.

Kryeministri Rama shpalli një nga sfidat e këtij mandati qeverisës: disiplinimin e harxhimit të ujit të pijshëm, ku bën pjesë edhe formalizimi i 25 mijë puseve te ujit.Më pas transmetohen intervista të qytetarëve me humor, lidhur me përfundimin e aplikimit të lotarisë amerikane. Ambasadori amerikan në një aktivitet paraditen e sotme, dedikuar luftës kundër krimit e trafikut, përmendi një sërë shprehjesh shqiptare e amerikane, që konkludojnë me kapjen sa më parë të “peshqve të mëdhenj”.



Gjoba absurde ndaj biznesit të skrapit dhe ping-pongu i zyrave të shtetit.

Pak ditë më parë ministria e mjedisit dhe bashkia e Tiranës nisën aksionin në terren për dokumentacionin e bizneseve, që nuk zbatojnë ligjin. Por Jani Lena, një biznesmen i skrapit në Vaqarr, tregon rastin e tij me gjobën absurde dhe ping-pongun në zyrat e shtetit shqiptar.Në të njejtën ditë të nismës qeveritare, gjobitet nga inspektorët e mjedisit me 5 mijë lekë të reja gjobë, me justifikimin, se nuk kishte leje mjedisore. Por Lena tregon lejen mjedisore, që e ka ende aktive.Në një video-regjistrim me specialisten dhe juristen e Agjensisë Kombëtare të Mjedisit, këto të fundit i thonë, se drejtori është dorëhequr për këtë shkak, se i bënë presion të mbyllte bizneset. Zonjat e AKM-së i thonë, se masat janë revokuar dhe e këshillojnë ta zgjidhë cështjen me gjyq, pasi e ka të fituar.Në shkresat, që merr më vonë, Jani Lena kupton, se ka një shkresë, që i është revokuar leja mjedisore dhe dy ditë më pas një tjetër , që anullohet revokimi i lejes…Si të mos mjaftonte kjo, bashkia i con një letër, që ka patur qindra telefonata nga banorët, që ankoheshin për këtë biznes, në një vend, që nuk ka fare banorë…?!



Denoncimi: parkova sms, por mora gjobë nga policia bashkiake.

Një qytetar tregon në “Stop”, se 3 minuta pasi kishte parkuar, paguar dhe marrë konfirmimin me sms, gjobitet nga policia bashkiake në terren.Ai thotë, se rasti është absurd, por jo i vetmi dhe cdo gjë për të zhvatur qytetarët.Gazetari i emisionit “Stop” ia drejtua kryeinspektores Jonida Fezga pranë Tirana Parking, e cila thotë, se nuk bëhët fjalë për gabim në sistem, por në fund sipas saj, fajin e ka patur sistemi. Ajo shpjegon një mekanizëm të gjatë, sipas të cilit, qytetarët mund të ankimojnë dhe gjoba mund të hiqet, kur vërtetohet, se është e padrejtë.