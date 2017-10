Studentet ‘ndajnë’ çiftet në Korçë

Publikuar | 14:15

Fillimi i vitit akademik duket se po ndan çiftet në Korçë.

Sipas gazetares së “Aldo Morning Show”, djemtë të cilët janë lidhur me vajzat korçare kanë filluar të ndahen dhe të lidhen me studentet dhe sipas saj qëndrojnë deri orët e vona të natës pranë konvikteve.

“Tani që na kanë ardhur dhe studentët, pranë konviktit tek Rruga e Sportit pranë Universitëtit Fan Noli, orët e pasdites, por edhe orët e vona të natës studentet me të dashurit korçarë bëjnë dashuri. Ata njihen me njëri-tjetrin në kafene dhe në xhirot e pasdites. Dhe djemtë të cilët janë lidhur me vajzat korçare kanë filluar të ndahen dhe të lidhen me studentet”, tha gazetarja. /tvklan.al