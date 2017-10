Studentja “çmend” gratë e pallatit në “Don Bosko”

Publikuar | 14:07

Një studente e cila prej një jave ka marrë një banesë në një pallat në “Don Bosko”, ka shqetësuar gratë e pallateve përreth.

Sipas gazetares së “Aldo Morning Show”, gratë kanë filluar të ankohen se për fqinjen e re e cila sipas tyre del me të brendshme në ballkon. Gazetarja tha se gratë e pallatit po shqetësohen për bashkëshortët e tyre të cilët herë pas here dalin në ballkon për të pirë cigare dhe shikojne vajzën.

“Disa gra të cilat jetojnë në pallet në hyrje të Don Boskos kanë filluar të ankohen për një fqinje të re, studente e cila ka një javë që ka ardhur dhe del në ballkon me veshje të papërshtatshme dhe nuk dihet nëse këtë e bën me qëllim apo jo. Ajo po xhelozon gratë e pallatit aty të cilat shqetësohen për bashkëshortët e tyre të cilët shohin vajzën me të brendshme”, tha gazetarja. /tvklan.al